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Мурманская область. Арктика18.02.17 11:33

В Мурманском областном художественном музее состоится онлайн-лекция «Морские сражения на полотнах И.К. Айвазовского»

21 февраля в 12.00 в Мурманском областном художественном музее состоится онлайн-лекция «Морские сражения на полотнах И.К. Айвазовского» из цикла «Документальность и художественный вымысел в произведениях И.К. Айвазовского».

Лекцию прочитает Анна Прозорова, ведущий методист сектора методики экскурсионной лекционной работы Русского музея, искусствовед. Лекция пройдёт совместно с Ольгой Цехановской, научным сотрудником Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга.

Вход свободный.

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