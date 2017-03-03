В Мурманске на центральной площади прошла акция по профилактике мошенничествОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: «Батареи раздора» пышут жаром! Требуется регулировка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.03.17 16:43

В Мурманском областном художественном музее состоится открытие персональной выставки Никаса Сафронова

10 марта в 18.00 в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие персональной выставки московского художника Никаса Сафронова.

На экспозиции будет представлено около 100 работ Никаса Сафронова - одного из самых известных и успешных художников России, Заслуженного художника Российской Федерации. Жанры, в которых работает мастер - иконопись, кубизм, символизм, и психологические портреты. Многие его произведения строятся на глубоких метафорах и присущей только этому автору системе символов.

Выставка будет работать до 16 апреля.

В 17.00 состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки.

В пресс-конференции примут участие: Николай Сафронов - заслуженный художник Российской Федерации; Ирина Костянова - заместитель директора по музейной работе Мурманского областного художественного музея.

Наша справка:

Николай Степанович Сафронов – профессор Ульяновского государственного университета, академик Международной Академии творчества. Художник награжден Международным орденом Святого Константина Великого и орденом Святого Станислава, а также высшей наградой Кемеровской области – орденом «Ключ дружбы». Основная часть его работ находится в частных собраниях и музеях России и Европы. Западными коллекционерами было куплено более 800 его холстов. Никас создал портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, президентов многих стран и других деятелей.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»Ударники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовало: 454 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:00«Талисман любви». Художественный сериал, 36-38 серия (12+)02:15«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)02:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)02:35«Tele Travel». Информационная программа (12+)03:00«Столица». Тематическая программа04:00«Табор уходит в небо». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиКоличество «займов до зарплаты» в одни руки ограничатУдарники капиталистического труда: российские миллиардеры с начала года стали богаче на 27%-PRO ВалютуДоллар подскочил на 50 копеек, евро – почти на 47 копеекДоллар вырос почти на 3 копейки, евро снизилось на 2 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергииКольская АЭС начинает масштабную модернизацию энергоблоков в ходе ремонтной кампании 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 мартаОпыт владельцев электроотопления в квартирах Кандалакши пригодится Заполярью и стране-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения