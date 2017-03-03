В Мурманском областном художественном музее состоится открытие персональной выставки Никаса Сафронова

10 марта в 18.00 в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие персональной выставки московского художника Никаса Сафронова.

На экспозиции будет представлено около 100 работ Никаса Сафронова - одного из самых известных и успешных художников России, Заслуженного художника Российской Федерации. Жанры, в которых работает мастер - иконопись, кубизм, символизм, и психологические портреты. Многие его произведения строятся на глубоких метафорах и присущей только этому автору системе символов.

Выставка будет работать до 16 апреля.

В 17.00 состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки.

В пресс-конференции примут участие: Николай Сафронов - заслуженный художник Российской Федерации; Ирина Костянова - заместитель директора по музейной работе Мурманского областного художественного музея.

Наша справка:

Николай Степанович Сафронов – профессор Ульяновского государственного университета, академик Международной Академии творчества. Художник награжден Международным орденом Святого Константина Великого и орденом Святого Станислава, а также высшей наградой Кемеровской области – орденом «Ключ дружбы». Основная часть его работ находится в частных собраниях и музеях России и Европы. Западными коллекционерами было куплено более 800 его холстов. Никас создал портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, президентов многих стран и других деятелей.