В Мурманском областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны»

20 февраля в 11.00 в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу мини-выставка, посвященная самой популярной полярной олимпиаде – Празднику Севера. На выставке будет представлено более 30 экспонатов – фотографии, почётные грамоты и награды военных лет.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. олимпиада не утратила своего значения. Программа соревнований стала более военизированной. Лыжники выходили на старт в полной боевой форме, за спиной 12 кг груза и винтовка, на боку – противогаз. На дистанции – барьерные препятствия, крутые спуски с поворотами, стрельбище, рубежи для метания гранаты. Проводились состязания по перевозке грузов оленьими упряжками, буксировке лыжника оленями. Бойцы прибывали прямо с фронта. С Кандалакшского направления - инструкторы лыжной подготовки Алексей Лопинцев, Агафон Мошников, с Рыбачьего – политработник Георгий Абрамов, с Северного флота – разведчики Николай Фролов, Александр Синцов и другие. Спортсмены Вологды, Архангельска, Карелии находили возможность выставлять свои команды.

В 1944 году, на Х юбилейной Олимпиаде, спортсменам начали присваивать звание абсолютных чемпионов. Высокую награду – алую шёлковую ленту – мог получить только самый умелый многоборец, одинаково сильный в лыжных гонках, на горнолыжных трассах и военизированных дистанциях. Список абсолютных чемпионов открыла кировская лыжница Мария Борисова.

Выставка будет работать до 20 апреля.