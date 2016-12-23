В Мурманском областном краеведческом музее откроется предновогодняя выставка «Рождественская сказка»

25 декабря в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие традиционной ежегодной предновогодней выставки «Рождественская сказка», которую организует областной клуб флористов «Природа и творчество» под руководством Людмилы Кривошеевой.

На выставке будет представлено более 300 работ 50 коллективов области: школ, гимназий, детских домов и интернатов, детских садов. Работы участников представлены по темам «Зимняя сказка» и «Природа глазами детей» и выполнены из природного и подручного материалов в разном формате: напольные, настенные, подвесные конструкции. Разнообразна и техника представленных работ: флористика, бумагопластика, лоскутная аппликация, валяние шерстью.

20 января 2017 года будут подведены итоги выставки и лучшие работы участников будут определены в 9 номинациях: «Родное Заполярье», «Экология и дети», «Объёмные конструкции», «Рождественское интерьерное украшение», «Арт-Ёлка», «Сказка вместе с нами», «Злаки и пух», «Символ Года» и «Приз зрительских симпатий».

Выставка «Рождественская сказка» работает до 20 января 2017 года.