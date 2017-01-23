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Мурманская область. Арктика23.01.17 17:02

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Самая северная областная»

В  Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Самая северная областная», посвященной 70-летию Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина. На открытии выставки с приветственным словом выступили директор областного краеведческого музея Елена Химчук, заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Александра Будова.

Экскурсию для мурманчан по выставке, рассказывающей об истории областной больницы, провел заслуженный врач Российской Федерации, ветеран труда, отличник здравоохранения Вячеслав Панычев. Для посетителей музея также выступили заведующий отделением общей хирургии Александр Коваленко, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 Александр Петров, врач-уролог Василий Гноян, заведующий отделением микрохирургии Роберт Ахмеджанов.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, посетители увидели предметы 34 отделений областной больницы, большая часть из которых в рабочем состоянии и по сей день. В экспозиции представлены кардиостимуляторы начала 1980-х, эндопротезы 1970-х годов, инструменты для трепанации черепа, трахеотомическая трубка для улучшения вентиляции лёгких, ларингоскопы, бронхоскопы, эндоскопические приборы, предметы централизованной многофункциональной лаборатории. Анестезиологи предоставили дыхательную аппаратуру, которая использовалась до 1960-х годов: аппараты ДП-1 и ДП-2, маска Эсмарха.

Кроме планшетов, фотографий, документов, рассказывающих об исторических вехах больницы, людях, внесших большой вклад в развитие больницы, на выставке воспроизведён интерьер кабинета первого главного врача Петра Андреевича Баяндина. Гости музея смогут увидеть личные вещи П.А. Баяндина: операционный костюм, комплект хирургических инструментов, его документы: ежедневник с записями, приказ 1950-го года о зачислении областным хирургом и справки о трудовой деятельности.

В завершение мероприятия юбиляры вручили присутствующим гостям памятные подарки.

Выставка работает до 1 марта.

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