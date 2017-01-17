19 января в 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Самая северная областная», посвященной 70-летию Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

Выставка расскажет об основных этапах развития лечебного учреждения, истории её отделений, руководителях и сотрудниках.

В экспозиции будут представлены рабочие предметы 34 отделений областной больницы, большая часть из которых в рабочем состоянии и по сей день. Посетители выставки познакомятся с кардиостимуляторами начала 1980-х, эндопротезы 1970-х годов, инструментами для трепанации черепа, трахеотомической трубкой для улучшения вентиляции лёгких, ларингоскопами, бронхоскопами, эндоскопическими приборами, предметами централизованной многофункциональной лаборатории. Анестезиологи предоставили дыхательную аппаратуру, которая использовалась до 1960-х годов: аппараты ДП-1 и ДП-2, маска Эсмарха.

Кроме планшетов, фотографий, документов, рассказывающих об исторических вехах больницы, людях, внесших большой вклад в развитие больницы, на выставке будет воспроизведён интерьер кабинета первого главного врача Петра Андреевича Баяндина. Гости музея смогут увидеть личные вещи П.А. Баяндина: операционный костюм, комплект хирургических инструментов, его документы: ежедневник с записями, приказ 1950-го года о зачислении областным хирургом и справки о трудовой деятельности.

Выставка будет работать до 1 марта 2017 г.

Наша справка:

История больницы начинается в 30-е годы ХХ века, когда в южной части Мурманска появился Больничный городок, в состав входили роддом и два трехэтажных корпуса Мурманской окружной больницы. В 1938 году ее переименовали в городскую больницу № 2, а в 1947 году она была реорганизована в Мурманскую областную больницу.

После преобразования городской больницы № 2 в областную, ее функции расширились, а контингент обслуживаемого населения значительно возрос. Больница долгие годы оставалась единственным многопрофильным лечебным учреждением в Мурманской области.

Сегодня областная больница является одним из лидеров в Северо-Западном федеральном округе по внедрению высокотехнологичных методов диагностики и лечения.