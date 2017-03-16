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Мурманская область. Арктика16.03.17 11:46

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Кукольные истории»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Кукольные истории», на которой представлены азиатские шарнирные куклы из частных коллекций членов клуба «Firefly».

На открытии выставки с приветственным словом выступила Елена Тарановская, представитель клуба «Firefly». Она рассказала о шарнирных куклах, каждая из которых имеет неповторимый образ, созданный коллекционером. Всего в витринах выставки представлено более 50 кукол в тематических интерьерах и образах. Это героини фильма «Малефисента», кукла актера Джонатана Риза Маерса в образе врача фирмы «Doll in Mind», гот «Petter» от фирмы «RingDoll», девочка-павлин «New Family» и девочка-красная птичка «Rheia» фирмы «Fairyland» и многие другие.

Фотографии, главными героями которых являются азиатские шарнирные куклы, для выставки предоставили коллекционеры из России и других стран мира.

В конце мероприятия состоялась лотерея, в рамках которой организаторы разыграли памятные подарки от клуба: магниты, наклейки с изображениями кукол, миниатюрные книжки, сладкие призы, а также годовой абонемент на посещение Мурманского областного краеведческого музея.

Выставка работает до конца апреля.

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