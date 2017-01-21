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Мурманская область. Арктика21.01.17 06:30

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Самая северная областная»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Самая северная областная», посвященной 70-летию Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина.

Посетители увидели предметы 34 отделений областной больницы, большая часть из которых в рабочем состоянии и по сей день. Посетители выставки познакомятся с кардиостимуляторами начала 1980-х, эндопротезы 1970-х годов, инструментами для трепанации черепа, трахеотомической трубкой для улучшения вентиляции лёгких, ларингоскопами, бронхоскопами, эндоскопическими приборами, предметами централизованной многофункциональной лаборатории. Анестезиологи предоставили дыхательную аппаратуру, которая использовалась до 1960-х годов: аппараты ДП-1 и ДП-2, маска Эсмарха.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, кроме планшетов, фотографий, документов, рассказывающих об исторических вехах больницы, людях, внесших большой вклад в развитие больницы, на выставке воспроизведён интерьер кабинета первого главного врача Петра Андреевича Баяндина. Гости музея смогут увидеть личные вещи П.А. Баяндина: операционный костюм, комплект хирургических инструментов, его документы: ежедневник с записями, приказ 1950-го года о зачислении областным хирургом и справки о трудовой деятельности.

На открытии выставки с приветственным словом выступили директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук, заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Александра Будова.

Экскурсию для мурманчан по выставке, рассказывающей об истории областной больницы, провел Заслуженный врач Российской Федерации, ветеран труда, отличник здравоохранения Вячеслав Панычев. Для посетителей музея также выступили заведующий отделением общей хирургии Александр Коваленко, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 Александр Петров, врач-уролог Василий Гноян, заведующий отделением микрохирургии Роберт Ахмеджанов.

В завершение мероприятия юбиляры вручили присутствующим гостям памятные подарки.

 

 

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