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Мурманская область. Арктика17.01.17 11:16

В Мурманском областном театре кукол премьерный спектакль «Госпожа Метелица» поставит московский режиссер Влад Костин

В марте этого года Мурманский областной театр кукол порадует северян новой премьерой – спектаклем «Госпожа Метелица» по мотивам сказки Братьев Гримм. Для создания постановки в столицу Заполярья из Москвы приехал режиссер-постановщик Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, Влад в Мурманск приезжает уже второй раз. Познакомился режиссер с городом ещё в 2012 году, когда участвовал в фестивале стран Баренц-региона. Признается, тогда был поражён обилием ярких осенних красок – жёлтых и красных рябиновых листьев. Сейчас же Влад открыл для себя настоящую полярную ночь. И, несмотря на то, что календарно в области она уже закончилась, режиссер рассказал, что по ощущениям, для него это природное явление в самом разгаре.

Московский гость приехал не один, а с супругой Светланой Рыбиной, которая по совместительству является и художником. Именно она станет автором декораций и кукол для будущего спектакля. В своё время Светлана работала главной художником в Московском областном театре кукол. По её словам, они с Владом в своей постановке «Госпожи Метелицы» немного отходят от известной истории.

Режиссер Влад Костин отметил, что спектакль докажет юным северянам существование настоящего чуда, покажет, что такое добро и зло. А главной идей спектакля является выбор, который ежедневно делает каждый человек. Особенно это важно для подрастающего поколения. На примере героев спектакля дети сами решат, как им себя вести в жизни.

«Госпожа Метелица» – история о двух маленьких девочках, совершенно разных по характеру. Одна – задира и ворчунья, другая – добрая и заботливая. Их ждёт множество приключений.

Братск, Ижевск, Москва, Балашиха, Рыбинск и Новый Уренгой. Мурманск – следующая творческая точка для талантливой пары режиссера Влада Костина и художника Светланы Рыбиной.

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