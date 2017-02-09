Мурманская область. Арктика09.02.17 09:13
В Мурманском областном театре кукол юных зрителей мастерить поделки из цветных тыквенных семечек
11 февраля в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «На восток от солнца, на запад от луны» педагоги детского центра «Тип-топ Академия знаний» научат юных зрителей мастерить поделки из цветных тыквенных семечек, создавая причудливые панно.
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