В Мурманском областном театре кукол юных зрителей научат рисовать объёмными 3D красками

28 января в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «Саамская сказка» педагоги детского центра «Тип-топ Академия знаний» научат юных зрителей рисовать объёмные пейзажи с помощью 3D красок.

Техника объёмного рисования появилась в мире изобразительного искусства сравнительно недавно, но уже успела полюбиться многим. Секреты такого рисования маленькие мурманчане узнают на мастер-классе от «Академии знаний».