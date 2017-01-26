Мурманская область. Арктика26.01.17 08:55
В Мурманском областном театре кукол юных зрителей научат рисовать объёмными 3D красками
28 января в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «Саамская сказка» педагоги детского центра «Тип-топ Академия знаний» научат юных зрителей рисовать объёмные пейзажи с помощью 3D красок.
Техника объёмного рисования появилась в мире изобразительного искусства сравнительно недавно, но уже успела полюбиться многим. Секреты такого рисования маленькие мурманчане узнают на мастер-классе от «Академии знаний».
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