КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Испытание зимой проходят коммунальные службыЗНАКИ: Даже в ненастье звёзды оказывают влияние на нашу судьбу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.01.17 14:06

В Мурманской области АО «Апатит» и ТГК-1 реализуют в рамках Года экологии крупные экологические инвестпроекты

В рамках Года экологии теплоэнергетическая компания «ТГК-1» и горнодобывающее предприятие «Апатит» реализуют в Мурманской области крупные экологические инвестиционные проекты. Они стали предметом подписанных сегодня соглашений между правительством Мурманской области и предприятиями.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подчеркнула практическое значение каждого из этих проектов.

«Это очень серьёзный вклад в улучшение экологической ситуации в Мурманской области, в том числе атмосферного воздуха», – сказала Марина Ковтун.

Так, компания ТГК-1 намерена реконструировать очистные сооружения Мурманской ТЭЦ, что снизит сброс сточных вод в Кольский залив и ручей Варничный. А внедрение системы беспарового слива топочного мазута позволит наконец-то решить проблему неприятного запаха, на который жалуются мурманчане.

Инвестиции в эти природоохранные проекты составят порядка 500 млн рублей, сообщил генеральный директор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок.

«Проекты соответствуют требованиям времени, экологии и развития научно-технического прогресса по энергоснабжающим станциям», – подчеркнул Алексей Барвинок.

«Апатит» в рамках соглашения внедрит в работу одну из наилучших доступных технологий в России: предприятие запустит современное оборудование по утилизации и обезвреживанию опасных производственных отходов. Вместо захоронения отходов на свалках они будут использованы для производства продукции. Например, при переработке 1 тонны резины шин образуется до 450 кг топлива. Будет работать установка по переработке автомобильных шин и железнодорожных шпал.

Это позволит сократить объемы захоронения подобных отходов практически в 20 раз, подчеркнула Марина Ковтун.

В сфере внимания крупных природопользователей региона и решение социально ориентированных природоохранных задач. Совместно с правительством области будут в 2017 году будут обустроены территории заказника «Сейдъявврь» и природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний». Кроме того, планируется издание «Красной книги Мурманской области глазами детей».

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовал: 381 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Цвет власти». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2016 году цены промпроизводителей РФ выросли на 7,4%В 2016 году большинство россиян стали бедней почти на 6%-PRO ВалютуБиржевой курс доллара достиг 60,06 рублей, евро - 64,3575Российская валюта дорожает к уровням закрытия в условиях повышения мировых цен нефти-PRO ЭнергетикуПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в МончегорскСобственникам нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, пора оформить письменные договоры энергоснабжения с филиалом «КолАтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Испытание зимой проходят коммунальные службыПлановые отключения в Мурманске на 26 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения