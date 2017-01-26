В Мурманской области АО «Апатит» и ТГК-1 реализуют в рамках Года экологии крупные экологические инвестпроекты

В рамках Года экологии теплоэнергетическая компания «ТГК-1» и горнодобывающее предприятие «Апатит» реализуют в Мурманской области крупные экологические инвестиционные проекты. Они стали предметом подписанных сегодня соглашений между правительством Мурманской области и предприятиями.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подчеркнула практическое значение каждого из этих проектов.

«Это очень серьёзный вклад в улучшение экологической ситуации в Мурманской области, в том числе атмосферного воздуха», – сказала Марина Ковтун.

Так, компания ТГК-1 намерена реконструировать очистные сооружения Мурманской ТЭЦ, что снизит сброс сточных вод в Кольский залив и ручей Варничный. А внедрение системы беспарового слива топочного мазута позволит наконец-то решить проблему неприятного запаха, на который жалуются мурманчане.

Инвестиции в эти природоохранные проекты составят порядка 500 млн рублей, сообщил генеральный директор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок.

«Проекты соответствуют требованиям времени, экологии и развития научно-технического прогресса по энергоснабжающим станциям», – подчеркнул Алексей Барвинок.

«Апатит» в рамках соглашения внедрит в работу одну из наилучших доступных технологий в России: предприятие запустит современное оборудование по утилизации и обезвреживанию опасных производственных отходов. Вместо захоронения отходов на свалках они будут использованы для производства продукции. Например, при переработке 1 тонны резины шин образуется до 450 кг топлива. Будет работать установка по переработке автомобильных шин и железнодорожных шпал.

Это позволит сократить объемы захоронения подобных отходов практически в 20 раз, подчеркнула Марина Ковтун.

В сфере внимания крупных природопользователей региона и решение социально ориентированных природоохранных задач. Совместно с правительством области будут в 2017 году будут обустроены территории заказника «Сейдъявврь» и природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний». Кроме того, планируется издание «Красной книги Мурманской области глазами детей».