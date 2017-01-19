Мурманская область. Арктика19.01.17 11:29
В Мурманской области больше всего подорожали картофель, морковь и репчатый лук
Как сообщает Мурманскстат, с 10 по 16 января текущего года в Мурманской области возросли цены на картофель (на 3,3%), морковь (на 2,9), репчатый лук (на 1,9), сливочное масло (на 1,3), свинину, кроме бескостного мяса, мороженую неразделанную рыбу, яблоки (на 0,8), стерилизованное молоко (на 0,7), белокочанную свежую капусту (на 0,6%).
Цены на гречневую крупу снизились на 0,6%, подсолнечное масло – на 0,5%.
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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