Мурманская область. Арктика13.03.17 18:02
В Мурманской области будет ощущаться приближение весны
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни,14-16 марта, на Кольском полуострове будет ощущаться приближение весны. В этот период по периферии североатлантических циклонов на Мурманскую область будут смещаться теплые и влажные воздушные массы. Температура воздуха в ночные часы ожидается преимущественно слабо отрицательной, днём столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Временами снег, мокрый снег. Ветер южный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -15º, днём от -2 до +3º. Гололедица, местами сильная.
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