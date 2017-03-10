В Мурманской области будет преобладать облачная и ветреная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в выходные дни,11-12 марта, Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период в нашем регионе будет преобладать облачная и ветреная погода, а температура воздуха несколько превысит климатические нормы.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4-9º, при прояснениях до -14º, днём от 0 до -5º. Гололедица.

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На 10 марта толщина льда на большинстве рек и водоёмов Кольского полуострова равна 40-65 см, что меньше нормы на 2-20 см.