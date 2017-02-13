В Мурманской области будут сформированы региональная и муниципальные программы приспособления многоквартирных домов к потребностям инвалидов

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун подняла тему соответствующего оборудования многоквартирных домов, в которых проживают люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Надо признать, что даже пандусы для детских колясок у нас есть далеко не у каждого подъезда. Что уж говорить об удобствах для инвалидов-колясочников – о тех же пандусах, подъёмниках или широких лифтах», – сказала Марина Ковтун.

В прошлом году вышло постановление правительства Российской Федерации «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». В рамках его исполнения уполномоченному органу, которым в регионе определено Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, необходимо сформировать профильную региональную комиссию, организовать формирование муниципальных комиссий, провести обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, сформировать региональную и муниципальные программы, рассказала глава региона.

В состав региональной межведомственной комиссии вошли представители органов власти и общественных организаций инвалидов. Утвержден порядок создания и работы муниципальных комиссий, на которые возложено обследование муниципального, а также частного жилищного фонда. На сегодняшний день создано восемь муниципальных комиссий: в Ловозерском и Печенгском районах, Кандалакше, Зеленоборском, Оленегорске, Коле, Мурмашах и Молочном. Всего должно быть создано 30 комиссий. На прошлой неделе региональная комиссия провела первое обследование дома в Мурманске, в котором проживает инвалид по зрению, сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

Губернатор Марина Ковтун напомнила, что в Мурманской области проживает 34 тысячи инвалидов.

«Мы должны учитывать и уважать интересы каждого из них, независимо от того, где человек живёт, – в большом городе или на селе. Муниципалитеты прошу максимально внимательно подойти к этой работе», – подчеркнула глава региона.