МОРЕ ДОБРОТЫ: Даня Фёдоров, герой - будущий полицейский, надеется на помощь земляковВ России бедность воспроизводится в следующем поколении
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.02.17 17:45

В Мурманской области будут сформированы региональная и муниципальные программы приспособления многоквартирных домов к потребностям инвалидов

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун подняла тему соответствующего оборудования многоквартирных домов, в которых проживают люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Надо признать, что даже пандусы для детских колясок у нас есть далеко не у каждого подъезда. Что уж говорить об удобствах для инвалидов-колясочников – о тех же пандусах, подъёмниках или широких лифтах», – сказала Марина Ковтун.

В прошлом году вышло постановление правительства Российской Федерации «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». В рамках его исполнения уполномоченному органу, которым в регионе определено Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, необходимо сформировать профильную региональную комиссию, организовать формирование муниципальных комиссий, провести обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, сформировать региональную и муниципальные программы, рассказала глава региона.

В состав региональной межведомственной комиссии вошли представители органов власти и общественных организаций инвалидов. Утвержден порядок создания и работы муниципальных комиссий, на которые возложено обследование муниципального, а также частного жилищного фонда. На сегодняшний день создано восемь муниципальных комиссий: в Ловозерском и Печенгском районах, Кандалакше, Зеленоборском, Оленегорске, Коле, Мурмашах и Молочном. Всего должно быть создано 30 комиссий. На прошлой неделе региональная комиссия провела первое обследование дома в Мурманске, в котором проживает инвалид по зрению, сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

Губернатор Марина Ковтун напомнила, что в Мурманской области проживает 34 тысячи инвалидов.

«Мы должны учитывать и уважать интересы каждого из них, независимо от того, где человек живёт, – в большом городе или на селе. Муниципалитеты прошу максимально внимательно подойти к этой работе», – подчеркнула глава региона.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 35 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Академия « Художественный сериал, 9 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ России бедность воспроизводится в следующем поколенииЦБР желает российским пенсионерам «Мира»-PRO ВалютуЕвро просело почти на 92 копейки, доллар – на 78 копеекРубль продолжает расти-PRO ЭнергетикуЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий регионаПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраляПлановые отключения в Мурманске на 13 февраля-PRO Нефть и газРынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей ДонскойОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый рост-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения