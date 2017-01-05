Мурманская область. Арктика05.01.17 18:00
Как сообщает Мурманское УГМС, 6 января в период с 5 до 9 часов на востоке Баренцева моря ожидается быстрое обледенение судов при юго-западном ветре 20-25 м/с, высоте волны 4,0-
6,0 метров, температуре воздуха -5-7°. Опасные погодные условия сохранятся до конца суток.
В Мурманской области будут властвовать юго-западный ветер и морозы
Как сообщает Мурманское УГМС, 6 января в период с 5 до 9 часов на востоке Баренцева моря ожидается быстрое обледенение судов при юго-западном ветре 20-25 м/с, высоте волны 4,0-
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью -18-23º, при прояснениях -28-33º, днём -19-24°, на северо-западе 9-14°. Гололедица.
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