В Мурманской области будут властвовать юго-западный ветер и морозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 января в период с 5 до 9 часов на востоке Баренцева моря ожидается быстрое обледенение судов при юго-западном ветре 20-25 м/с, высоте волны 4,0- 6,0 метров , температуре воздуха -5-7°. Опасные погодные условия сохранятся до конца суток.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью -18-23º, при прояснениях -28-33º, днём -19-24°, на северо-западе 9-14°. Гололедица.