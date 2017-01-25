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Мурманская область. Арктика25.01.17 11:54

В Мурманской области цены на бензин растут и у оптовиков , и на АЗС

Специалисты  УФАС России  по Мурманской области провели очередной мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты 16 по 22 января текущего года. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области  ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 36,60 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - 39,20 руб.  - увеличение на 30 коп.; Дт/зим - 40,30 руб.  - увеличение на 50 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона  ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в  Мурманской области  изменились следующим образом: АИ-92 - 37,54 руб.  - увеличение на 10 коп.; АИ-95 - 40,24 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 42,70 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 36,65 руб.  - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - 39,35 руб.  - увеличение на 33 коп.; Дт/зим - 40,95 руб.  - увеличение на 99 коп.

У независимого продавца  ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 36,65 руб.  - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - в среднем 39,20 руб.  - увеличение на 37 коп.; Дт/зим - в среднем 40,30 руб.  - увеличение на 45 коп.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 36,99 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,75 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 41,49 руб. - увеличение на 30 коп.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 36,60 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,20 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/сезон - 39,90 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 36,95 руб.  - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - 39,55 руб. - увеличение на 30 коп.; Дт/зим - 40,95 руб. - увеличение на 30 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 47100 руб/т (увеличение на 600 руб/т); АИ-95 - 48200 руб/т (увеличение на 500 руб/т); Дт/зим - 47500 руб/т (увеличение на 500 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты  изменились следующим образом: АИ-92 - 44650 руб/т (увеличение на 400 руб/т); АИ-95 - 45550 руб/т (увеличение на 200 руб/т); Дт/зим - 45700 руб/т (увеличение на 500 руб/т).

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