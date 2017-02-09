В Мурманской области цены производителей промышленных товаров в 2016 году увеличились на 5,5%, производителей пищевых товаров - на 10,8%

Информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2016 года разместило на официальном сайте региональное Министерство экономического развития.

Как сообщает ведомство, по итогам 2016 года индекс промышленного производства составил 104,9% относительно 2015 года (в среднем по России – 101,1%).

В декабре по сравнению с декабрем 2015 года уровень производства вырос на 18,8% (в среднем по России – на 3,2%), по отношению к предыдущему месяцу - на 11,8% (в среднем по России – на 7,4%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с 2015 годом увеличились на 5,5%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке – на 9,5%, на экспорт – снизились на 6,8%.

В 2016 году в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 124 млрд рублей (117,3% к 2015 году в действующих ценах). На увеличение объёмов отгрузки повлияло повышение цен на продукцию, наряду с ростом производства.

Индекс производства составил 107,2% к 2015 году (в среднем по России – 102,5%). Цены производителей выросли на 10,8%.

Вследствие продолжающейся реализации инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых увеличилось производство апатитового (107,3%), железорудного (106%) и лопаритового (101,4%) концентратов, нерудных строительных материалов (112,8%).

В 2016 году в обрабатывающих производствах Мурманской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 136,2 млрд рублей (94,5% к 2015 году в действующих ценах). Уменьшение показателя обусловлено, главным образом, сокращением объемов отгруженной продукции в металлургии в результате падения цен на цветные металлы, а также снижения объёмов отгрузки металлов из собственного сырья. В то же время наращивание производства в цветной металлургии за счёт давальческого сырья повлияло на положительные изменения траектории развития обрабатывающих производств. Индекс производства составил 103,8% к 2015 году (в среднем по России – 100,1%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности региона занимают производство пищевых продуктов, включая напитки (46,4%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (36,4%).

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2016 году составил 96,8%. В результате ценового фактора объём отгруженной продукции в действующих ценах вырос на 1,4% - до 63,2 млрд рублей. По данным Мурманскстата, цены производителей пищевых товаров увеличились на 10,8%, продукции рыболовства – на 8,9%.

В натуральном выражении сократился выпуск мяса и субпродуктов (в 4,4 раза), колбасных изделий (на 11,4%) – по причине падения производства продукции животноводства; рыбы мороженой, кроме сельди - на 10% – в результате уменьшения вылова водных биоресурсов; пива - на 37,7%. В то

же время увеличились объёмы производства мясных полуфабрикатов (в 1,2 раза), сельди всех видов обработки (на 16,5%), прочего мяса рыбы (включая фарш) мороженого - на 19,2%, пищевых морепродуктов - в 1,4 раза, консервов рыбных - в 1,3 раза, цельномолочной продукции - на 3,4%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 0,8%. Производство филе рыбного мороженого сохранилось на уровне 2015 года.

Уровень металлургического производства по итогам 2016 года вырос на 11,3% к 2015 году. Увеличились объёмы выпуска алюминия (103,5%), меди (111,4%), никеля необработанного (105%), кобальта необработанного (в 11,2 раза), при этом сократилось производство готовых металлических изделий (на 11%). В результате проводимой реконфигурации производственных мощностей ПАО «ГМК «Норникель», в области растёт производство никеля и меди из давальческого сырья.

В действующих ценах объём отгруженной продукции сократился на 9,4% к 2015 году - до 49,6 млрд рублей.

В 2016 году, по данным Лондонской биржи металлов, алюминий в долларовом эквиваленте подешевел относительно 2015 года на 3,5%, медь – на 11,6%, никель – на 18,9%. Цены российских производителей цветных металлов ориентируются на мировые цены и корректируются на курс рубля, в результате индекс цен в металлургии составил 89,3%.

По информации Мурманскстата, производство транспортных средств и оборудования в 2016 году сократилось на 20,9% к 2015 году за счёт падения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переоборудованию судов.