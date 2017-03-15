В Мурманской области четвертая часть подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта, занимаются в спортивных секциях

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области. Одним из ключевых вопросов, рассмотренных на заседании, стало дополнительное образование как элемент системы профилактики правонарушений обучающихся.

На территории Мурманской области 130 учреждений дополнительного образования, кроме того, программы дополнительного образования реализуются в секциях и кружках на базе общеобразовательных школ.

Как сообщила первый заместитель министра образования и науки Ирина Ковшира, самыми востребованными у подростков группы риска являются спортивное и техническое направления. Каждый четвертый из подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, занят в спортивных секциях.

Как подчеркнула первый заместитель министра, в 2016 году Мурманская область вошла в число 17 субъектов РФ – победителей конкурсного отбора, проводимого Агентством стратегических инициатив на получение субсидии из федерального бюджета на создание детского технопарка «Кванториум». Регион получит федеральную субсидию в объеме 57,1 млн рублей, софинансирование из регионального бюджета составит 24,4 млн рублей.

В заключение Ирина Ковшира отметила, что организованная занятость детей и подростков и выстроенная система профилактики являются важнейшим инструментом предотвращения негативных проявлений в детской и подростковой среде.

Комиссия также рассмотрела вопрос о мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения официальных спортивных соревнований. Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова сообщила, что все нормативные документы, предписывающие меры по обеспечению безопасности, строго выполняются.

Среди проблемных вопросов Светлана Наумова отметила комплектацию спортивных объектов необходимой и довольно дорогостоящей аппаратурой пропускного контроля. К имеющимся камерам наблюдения и металлодетекторам необходимо докупить оборудование, соответствующее современным требованиям.

«В ближайшее время при формировании бюджета мы будем закладывать эти расходы, чтобы полностью соответствовать требованиям Управления МВД по Мурманской области», – сообщила председатель комитета.