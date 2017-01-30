В Мурманской области долги по налогам пошли на убыль

В декабрь 2016 года уменьшение совокупной задолженности налогоплательщиков Мурманской области по всему объёму администрируемых ФНС России доходов составило 997 млн рублей, или 10,2%.

Снижение задолженности отмечается по следующим видам налогов: по федеральным налогам снижение на 851 млн рублей - на 11,3%, по налогам со специальным налоговым режимом на 15 млн рублей, или на 4,1%.

Задолженность по единому социальному налогу и внебюджетным фондам за месяц уменьшилась на 346 млн рублей, или на 36,5%.