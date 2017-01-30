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Мурманская область. Арктика30.01.17 16:19

В Мурманской области формируется региональная система развития негосударственного сектора услуг в социальной сфере

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, речь, в частности, шла об итогах 2016 года и дальнейших перспективах работы по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг.

Доступность и качество социальных услуг формируют комфортную среду жизни для многих категорий граждан. Конкуренция между государственными и частными поставщиками станет хорошим стимулом для повышения качества сервиса, развития новых подходов к оказанию услуг в этой сфере. Кроме того, эти проекты станут дополнительной мерой поддержки малого бизнеса и социально ориентированных НКО. Поэтому к работе в этой сфере важно привлекать коммерческие и некоммерческие организации, зарекомендовавшие себя как ответственные и эффективные поставщики социальных услуг, подчеркнула Марина Ковтун.

В 2016 году в Мурманской области достигнуты положительные результаты по формированию региональной системы развития негосударственного сектора услуг в социальной сфере. Более того, область отмечена в качестве передовых на федеральном уровне.

Например, проект «Социальное такси» с привлечением частных поставщиков Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения был успешно тиражирован по стране. Также среди итогов 2016 года – рост числа негосударственных организаций в Реестре поставщиков социальных услуг, из которых три уже получили субсидии на возмещение затрат. Впервые внедрены конкурсные механизмы распределения финансирования в сфере культуры. Кроме того, увеличилось количество негосударственных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей. Запущен «пилотный» проект по передаче объемов медицинской помощи в амбулаторных условиях негосударственной организации.

О продолжении в 2017 году работы в рамках отраслевых проектов рассказала министр экономического развития Елена Тихонова. Так, в Мурманске и Мончегорске будут активно привлекать негосударственные организации к социальному обслуживанию на дому и в полустационарной форме.

В сфере образования продолжится работа по передаче муниципальных услуг дополнительного образования детей в негосударственный сектор. Здесь «пилотные» муниципалитеты – города Мурманск и Мончегорск, Ковдорский район, Кольский район, ЗАТО г. Североморск. В сфере культуры продолжится разработка нормативно-правовых документов, предусматривающих конкурсное распределение финансирования на оказание услуг.

Губернатор нацелила всех активно включаться в эту работу. Она акцентировала внимание на том, что эти требования включены в Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

«По каждой сфере есть конкретные показатели, которых необходимо достичь. Причём они важны не сами по себе. За показателями и цифрами – конкретные судьбы людей, их возможности, качество и условия жизни», – подчеркнула Марина Ковтун.

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