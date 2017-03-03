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Мурманская область. Арктика03.03.17 06:20

В Мурманской области готовится открытие регионального образовательного центра для одарённых школьников

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, губернатор Марина Ковтун вчера встретилась с победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 году и их наставниками. В этом году в региональном этапе олимпиады приняла участие тысяча старшеклассников, победителями и призерами стали 209 человек, в том числе 15 одиннадцатиклассников.  «Ваша победа – свидетельство того, насколько ответственно вы подошли к участию в столь значимых интеллектуальных соревнованиях, высокое качество ваших знаний – результат серьезного труда. Мы очень гордимся вами! Здесь собрались ребята, которые в полном смысле являются будущим Кольского Севера, готовы в будущем стать полезными нашей Родине», – отметила, открывая встречу, глава региона.

Мария Шпак из снежногорской школы № 266 является победительницей в олимпиаде по праву, призером – в олимпиадах по литературе и истории.

«Знание этих предметов пригодится мне в будущем, поскольку я хочу посвятить свою жизнь политике. Для успешного изучения этих предметов нужно мыслить творчески, нестандартно, но при этом уметь анализировать события», – поделилась с собравшимися школьница.

Студент Мурманского политехнического лицея Никита Ермаков и ученик школы №10 Североморска Никита Пушкин побывали в образовательном центре «Сириус» фонда «Талант и успех» в Сочи. Ребята победили в олимпиадах по математике и информатике. Центр «Сириус» для детей, проявивших одарённость в сфере искусства, науки и спорта, начал работу в 2015 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Ребята рассказали, что занятия в центре проводили профессора ведущих столичных вузов, лекции были организованы по университетскому принципу и проводились в аудиториях и лабораториях.

Марина Ковтун сообщила, что открытие подобного образовательного центра готовится и в Мурманской области. «Он будет создан на базе Кольского научного центра, в нем будут собраны лучшие образовательные практики и технологии. В центр будут приезжать одаренные ребята со всей области. Возможность заниматься в региональном центре будет наградой за труд и упорство», – сказала Марина Ковтун.

В ходе беседы губернатор, школьники и преподаватели пришли к общему мнению, что сегодня у молодёжи есть множество возможностей развиваться, реализовать себя, и ими необходимо активно пользоваться.

 

 

 

 

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