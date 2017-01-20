В Мурманской области хозяйничает метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 января в период с 17 до 21 час на побережье Мурмана ожидается усиление северо-западного ветра в порывах 35-37 м/с, опасное волнение 6,0-8,0 метров. Медленное обледенение судов. Эти явления сохранятся до 18-21 часа 21 января.

20 и 21 января с 23 до 3 часов в Кольском заливе, в Мурманске и по Мурманской области ожидается усиление западного, северо-западного в порывах 20-25 м/с, снег, сильная метель. Сохранится до 9-12 часов 21 января.

21-22 января погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря в юго-восточном направлении. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, метель. Преобладающая температура воздуха 21 января -2-7°. 22 января ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный очень сильный, днём на юге области сильный, метель. Температура воздуха -2-7° в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.