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Мурманская область. Арктика20.02.17 14:10

В Мурманской области и Карелии в этом году отремонтируют более 216 км федеральных автодорог

В 2017 году подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» планирует выполнить целый комплекс работ на федеральных трассах Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала» и А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 «Кола». Всего отремонтируют более 216 километров федеральных автодорог двух регионов.

В этом году завершается реконструкция участка с 1574 по 1590 км автодороги Р-21 «Кола» в Печенгском районе Мурманской области. В результате к осени 2018 года почти весь участок дороги «Кола» от Мурманска до границы с Королевством Норвегия будет приведен в нормативное состояние.

В 2017 году продолжится реконструкция автодороги А-121 «Сортавала». На участке автодороги с 424 по 445 км начались строительно-монтажные работы. Новый участок протяженностью 19 км обойдет населенные пункты Крошнозеро, Кутчезеро и Щеккила, увеличив тем самым пропускную способность автодороги. Завершить работы планируется в 2019 году. Кроме того, в этом году планируется начать строительство участка автодороги с 197 по 215 км в Лахденпохском районе. Новая дорога станет продолжением построенного 30,5-километрового участка трассы от границы с Ленинградской областью.

В течение года капитальный ремонт пройдет на участках федеральных дорог Карелии и Мурманской области общей протяженностью 43,5 км. На автодороге А-119 Вологда - Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола» в Медвежьегорском районе Карелии капитально отремонтируют почти 32 км (с 560 км по 591 км). В районе г. Полярные Зори Мурманской области будет выполнен капитальный ремонт участка с 1200 по 1203 км. Осенью 2017 года планируется завершить капитальный ремонт подъезда к г. Петрозаводску. Дорога станет четырехполосной: по две полосы в каждом направлении.

Также в Карелии и Мурманской области отремонтируют  ряд участков федеральных трасс протяженностью 76,7 км. Почти на 80 км автодорог указанных регионов выполнят устройство защитных слоев и поверхностной обработки.

 

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