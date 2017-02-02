В Мурманской области картофель, яблоки и свежая белокочанная капуста остаются в лидерах по росту цен

Как сообщает Мурманскстат, с 24 по 30 января текущего года в Мурманской области прирост цен зафиксирован на картофель (на 2,0%), яблоки (на 1,7), свежую белокочанную капусту, сливочное масло (на 1,4), морковь (на 0,8%).

Снижение цен отмечено на сахарный песок (на 2,5%), куриные яйца (на 1,5), мороженую неразделанную рыбу (на 0,6), репчатый лук (на 0,5), пшено (на 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.