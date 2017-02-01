В Мурманской области крепчает мороз

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 2 февраля погоду нашего региона будет определять область высокого атмосферного давления, ожидается морозная погода, температура воздуха -12-17° при прояснениях -22-27°. Днём 2 февраля и в течение суток 3 февраля Мурманская область будет находиться под влиянием циклонической депрессии расположенной над Норвежским морем и западом Баренцева моря. Ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -7-12° в отдельных районах при пояснениях до -18°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.