Мурманская область. Арктика13.01.17 18:02
В Мурманской области местами пройдёт снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 января Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха 14 января -6-11°, в отдельных районах при прояснениях - 13-18°; 15 января ожидается небольшое понижение температуры воздуха.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -13-18º в течение суток. Гололедица.
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