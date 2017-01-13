В Мурманской области местами пройдёт снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 января Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха 14 января -6-11°, в отдельных районах при прояснениях - 13-18°; 15 января ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -13-18º в течение суток. Гололедица.