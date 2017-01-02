В Мурманской области молоко не доится, свиньи не растут…

Министерства экономического развития Мурманской области в конце года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2016 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в январе-ноябре 2016 года в Мурманской области составил 1 644,3 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 75,5% (в среднем по России – 104,1%). Низкие результаты по сравнению с январем-ноябрем 2015 года обусловлены падением производства скота и птицы на убой в живом весе в 3,9 раза по причине банкротства основных сельхозтоваропроизводителей данной продукции (на арендованных у банкротов мощностях до июня 2015 года осуществлялось производство мяса птицы и до конца 2015 года - мяса свиней, затем арендатор принял решение о прекращении производства).

Кроме того, в 1,3 раза сократилось производство молока, в первую очередь в связи с падением надоев в ООО «Полярная звезда» и ОАО «Агрофирма «Индустрия» по причине уменьшения рационов кормления из-за дефицита собственных финансовых ресурсов.

В то же время выпуск куриных яиц за январь-ноябрь 2016 года возрос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года из федерального и областного бюджетов составила 243,76 млн рублей, что на 13,8% ниже уровня аналогичного периода 2015 года. При этом из федерального бюджета направлено 44,19 млн рублей с ростом на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, из областного – 199,57 млн рублей со снижением на 16,6% по причине банкротства основных сельхозтоваропроизводителей - получателей субсидий и отсутствия других претендентов.