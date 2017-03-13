В Мурманской области на 16,5% увеличилось число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами

Полицейские и сотрудники УФСИН России по Мурманской области регулярно проводят совместные рейды, чтобы контролировать поведение подопечных лиц. Инспекторы задают ряд стандартных вопросов, проверяют, насколько точно граждане соблюдают установленный судом режим и точно ли функционируют специальные отслеживающие браслеты.

- В настоящее время на учёте в уголовно-исполнительной инспекции состоит 2390 человек, - рассказывает Виталий Расшивалов, заместитель начальника УИИ УФСИН России по Мурманской области. - Основное значение при работе с осужденными имеет взаимодействие с территориальными отделами полиции, например, в ходе проведения профилактических рейдов таких как «Быт», «Надзор», «Подросток» и другие. За предыдущий период нами было проведено 137 таких рейдов, было проверено более двух тысяч осужденных по месту проживания.

Основным результатом совместной работы является уменьшение числа повторных преступлений. В 2016 году нарушить закон рискнули 67 из более чем четырёх тысяч осужденных, которые состояли на учёте в органах полиции.

- В прошедшем году рост так называемой повторной преступности произошёл за счёт лиц, у которых судимость снята или погашена, - отметил Сергей Колбушков, начальник ООДУУП и ПДН УМВД России по Мурманской области. - Фактически, преступность лиц, которые имеют реальное лишение свободы, либо осужденных к наказанию, не связанным с лишением свободы, произошло сокращение преступлений с их стороны на 4%.

В 2017 году сотрудники правоохранительных органов продолжат профилактическую работу. Так что законопослушным жителям региона опасаться нечего.