В Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук и яблоки

Как сообщает Мурманскстат, с 13 по 19 декабря текущего года в мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 2,5%), яблоки (на 2,3), мороженую неразделанную рыбу (на 1,0), сливочное масло (на 0,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,5%). Зафиксировано снижение цен на гречневую крупу-ядрицу (на 1,2%) и сахарный песок (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.