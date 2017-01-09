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Мурманская область. Арктика09.01.17 07:20

В Мурманской области наименьшая доля прибыльных организаций отмечена в сельском хозяйстве

Министерства экономического развития Мурманской области в конце 2016 года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за этот период. 

Как сообщает ведомство, в январе-октябре 2016 года сальдированный финансовый результат деятельности организаций Мурманской области (юридических лиц, без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) сформировался в сумме 92,4 млрд рублей, превысив результаты соответствующего периода 2015 года в 1,3 раза, или на 21,4 млрд рублей (в среднем по России – 115,9%).

Улучшились финансовые результаты в рыболовстве и рыбоводстве (в 1,5 раза), в добыче полезных ископаемых (в 1,5 раза), в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (в 1,3 раза), торговли (на 16,3%), транспорта и связи (в 1,7 раза), предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (в 1,3 раза).

Снизилась сумма сальдированного убытка в сельском хозяйстве (на 15%).

Прибыль вместо убытка получена в организациях гостинично-ресторанного бизнеса.

В то же время в отчётном периоде уменьшилась сумма сальдированной прибыли в обрабатывающих производствах (в 2,3 раза), в организациях образования (в 2,9 раза).

Выросла сумма сальдированного убытка в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (в 2,4 раза), здравоохранения и предоставления социальных услуг (в 1,3 раза). Кроме того, финансовый результат – убыток против прибыли годом ранее зафиксирован в строительстве.

Прибыль прибыльных организаций по сравнению с январем-октябрем 2015 года выросла на 24,4% (на 19,1 млрд рублей) и составила 97 млрд рублей, что обусловлено в значительной степени ростом прибыли в экспортно-ориентированных секторах экономики на фоне ослабления национальной валюты: в добыче полезных ископаемых (на 19,8 млрд рублей), на предприятиях транспорта и связи (на 4,3 млрд рублей), рыболовства и рыбоводства (на 2,8 млрд рублей).

В то же время в 2,2 раза сократилась прибыль в обрабатывающих производствах (на 8,8 млрд рублей), что связано с ухудшением финансовых результатов в металлургии на фоне падения цен на цветные металлы на мировом рынке.

Убытки убыточных организаций сократились на 33,7% к январю-октябрю 2015 года (на 2,4 млрд рублей) до 4,7 млрд рублей. Наибольшая сумма убытков накоплена на предприятиях видов деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (29,6%), «Рыболовство, рыбоводство» (18,1%), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (17,9%), «Добыча полезных ископаемых» (13%).

Относительно аналогичного уровня 2015 года удельный вес прибыльных организаций увеличился на 0,4 процентного пункта и составил 61,7% (в среднем по России – 71,6%).

Наименьшая доля прибыльных организаций отмечена в следующих видах экономической деятельности:  производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 44,2% (в январе-октябре 2015 года – 41,9%); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 42,9% (54,3%); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 25% (25%).

 

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