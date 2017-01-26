В Мурманской области неисполнение законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних допускают все субъекты профилактики

Прокуратурой Мурманской области подведены итоги работы по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних за 2016 год.

В минувшем году органами прокуратуры области активизирована работа по защите прав несовершеннолетних: выявлено 7012 нарушений законов. В целях их устранения принесено 755 протестов на незаконные правовые акты, в интересах несовершеннолетних заявлено 603 иска, объявлено 146 предостережений, 282 лица привлечены к административной ответственности, внесено 869 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 841 лицо, направлено 36 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, по которым возбуждено 36 уголовных дел.

Прокурорами принимались меры реагирования по фактам нарушений законодательства о воинской обязанности и военной службе, об образовании, о занятости и об охране труда, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о защите жилищных и иных прав детей.

Особое внимание уделялось исполнению законодательства при организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних, обеспечению безопасности детей при устройстве и содержании детских игровых площадок, защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и нравственному развитию, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соблюдению безопасности дорожного движения при организованных перевозках детей.

Благодаря вмешательству прокуроров восстанавливались социальные права лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение пособия по безработице в размере уровня средней заработной платы, сложившейся в Мурманской области.

С целью устранения нарушений приняты меры реагирования к органам государственной власти и местного самоуправления, органам опеки и попечительства, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, органам внутренних дел, учреждениям образования и социальной защиты, работодателям.

По состоянию на 1 января 2017 года динамика преступлений среди несовершеннолетних ухудшилась незначительно (+6%), вместе с тем снизилось количество групповых преступлений (-15%), число преступлений, совершенных подростками в наркотическом и токсическом (-67%), алкогольном опьянении (-15%).

Результаты прокурорских проверок показывают, что неисполнение законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних допускают все субъекты профилактики. В истекшем году органами прокуратуры области в данной сфере надзора выявлено нарушений почти вдвое больше, чем за 2015 год.

О состоянии законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и необходимости принятия мер прокуратурой области будут проинформированы губернатор Мурманской области, главный федеральный инспектор в Мурманской области, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области.