В Мурманской области непродовольственные товары в 2016 году подорожали на 8,3%

По данным Мурманскстата, в декабре 2016 инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 105,6% к декабрю 2015 года (по России – 105,4%), что ниже значения инфляции за аналогичный период прошлого года в 2,4 раза.

Продукты питания с начала года в Мурманской области в среднем подорожали на 4,5% (по России – на 4,3%). Непродовольственные товары с начала года подорожали на 8,3% (по России – 6,5%).

Алкогольные напитки в регионе подорожали на 6,2% (по России – 6,4%). Цены на платные услуги выросли с начала года на 3,5% (по России – на 4,9%).

В целом, на потребительском рынке Мурманской области ситуация характеризуется как стабильная. Торгующие организации региона работают в обычном режиме, товары представлены в широком ассортименте, дефицита продовольственных товаров в торговых объектах муниципальных образований не наблюдается.