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Мурманская область. Арктика27.01.17 14:20

В Мурманской области неуклонно снижается количество коррупционных проявлений

О результатах деятельности регионального Министерства юстиции сегодня на заседании правительства Мурманской области доложил глава ведомства Василий Плевако.

Как и в предыдущие годы, министерство обеспечило своевременность подписания, регистрации и опубликования всех региональных законов, принятых Мурманской областной думой. В отчетном периоде принято 267 законов, 179 из которых внесены в думу губернатором Мурманской области.

В рамках Плана основных мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 годы министерством реализован комплекс мероприятий. Обеспечено единовременное размещение 12 мая 2016 года сведений о доходах, расходах и т.п. государственных гражданских служащих Мурманской области. В 2016 году обеспечено функционирование работы «Телефона доверия» 486-400 и электронной почты vzyatkamnet@gov-murman.ru. Поступило 27 обращений, частичное подтверждение нашла информация, содержащаяся в одном обращении, по двум обращениям проводится проверка. Результаты проведенного социологического исследования состояния коррупции в Мурманской области свидетельствуют о положительной динамике показателей, характеризующих состояние коррупции в регионе. Так, риск коррупции снизился и составил 8,3% (10,9% в 2014 году), снизился также и спрос на коррупцию – 17,9% (2014 году – 20,6%), интенсивность коррупции в 2016 году уменьшилась и составила 1,51 на одного взяткодателя (в 2014 году – 1,60).

С 2013 года в Мурманской области функционирует государственная система бесплатной юридической помощи. В 2015 году в рамках этой системы органами власти Мурманской области, государственными областными учреждениями и адвокатами, финансируемыми за счет средств областного бюджета, бесплатная помощь была оказана в 147283 случаях, что на 23% выше показателя 2014 года.

«Итоги 2016 года будут подведены по данным ежегодного мониторинга, но уже сейчас можно заявить о превышении показателя прошлого года более чем на 20 процентов. В том числе высокими темпами растет и число случаев оказания помощи адвокатами – участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Такая динамика роста свидетельствует о доверии граждан к данному институту», – сообщил Василий Плевако.

На заседании регионального правительства в режиме видеоконференции присутствовали главы муниципальных образований региона. Глава администрации Кольского района Александр Лихолат выразил благодарность Минюсту Мурманской области за методическую и практическую помощь в вопросах реализации мероприятий по разграничению полномочий между районом и сельскими поселениями, а также по вхождению в состав поселения Междуречье населенных пунктов Белокаменка и Ретинское, которые произошли в 2016 году.

Марина Ковтун отметила, что Кольский район одним из первых начал на практике принимать полномочия от сельских поселений.

«Руководством района была проведена большая разъяснительная работа о преимуществах, которые приобретают сельские поселения, передавая полномочия на районный уровень. Эта работа должна стать примером для других муниципальных образований, которым еще предстоит взять на себя полномочия небольших поселений», – сказала глава региона.

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