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Мурманская область. Арктика09.01.17 07:30

В Мурманской области объём бюджетных инвестиций в основной капитал увеличился в 1,5 раза

Министерства экономического развития Мурманской области в конце 2016 года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за этот период. 

Как сообщает ведомство, объём инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2016 года, по предварительным данным Мурманскстата, в Мурманской области составил 48,2 млрд рублей, или 119,2% к уровню аналогичного периода 2015 года в сопоставимых ценах (в среднем по России – 97,7%).

Основным фактором роста объёма инвестиций в основной капитал стало увеличение капитальных вложений организациями транспорта и связи (за счёт обновления транспортного флота и строительства головного атомного ледокола, а также автодорожного путепровода и объездной автомобильной дороги в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла») и организациями коммунального комплекса (за счёт реализации совместно с зарубежными партнерами инвестиционных проектов по переработке твёрдых радиоактивных отходов в Сайда Губе и строительству комплекса по обращению с ядерным топливом в губе Андреева).

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал организаций за 9 месяцев 2016 года являлись собственные средства организаций (56,3%), доля привлечённых средств составила 43,7% (за 9 месяцев 2015 года - соответственно 71,7% и 28,3%). На средства бюджетов всех уровней пришлось 25,1% общего объёма инвестиций в основной капитал (за 9 месяцев 2015 года - 18,9%).

Объём бюджетных инвестиций в основной капитал составил 11,3 млрд рублей, что, по оценке, в 1,5 раза выше уровня аналогичного периода 2015 года в сопоставимых ценах.

Основную долю средств в общем объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2015 года, занимали средства федерального бюджета 89,1%, или 10,1 млрд рублей (72,1%, или 4,7 млрд рублей за отчётный период прошлого года).

Рост объёма бюджетных инвестиций в основном связан с увеличением расходов за счёт средств федерального бюджета на строительство универсальных атомных ледоколов и возведение объектов в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного

узла».

 

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