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Мурманская область. Арктика28.02.17 06:00

В Мурманской области объём производства продукции аквакультуры в 2016 году составил 13,7 тысячи тонн

По предварительным данным, объём производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов в 2016 году увеличился на 14% по сравнению с 2015 годом – до 174 тысяч тонн, рыбопосадочного материала – почти на 26%, до 31,3 тысячи тонн. В целом, рыбоводными хозяйствами страны в прошлом году выращено 205,3 тысячи тонн водных биоресурсов против 178,1 тысячи тонн годом ранее – прирост составил 15,3%.

Вместе с тем, объём аквакультурной продукции в общем российском вылове (более 4,7 млн тонн) остаётся небольшим – чуть более 4%, в 2015 году доля товарной аквакультуры составляла 3,5%.

На первом месте по объёму производства аквакультуры находится Южный федеральный округ, где выращено 63,5 тысячи тонн товарной продукции и 9,28 тысячи тонн посадочного материала.

В Северо-Западном федеральном округе выращено 37,2 тысячи тонн товарной продукции и 7,1 тысячи тонн рыбопосадочного материала. Наибольшие объёмы приходятся на Республику Карелия – 14,74 тысячи тонн и Мурманскую область – 13,7 тысячи тонн.

Видовой состав выращенной рыбы довольно обширный. В ТОП-5 по объёму производства входят карп – более 62 тысячи тонн, толстолобик – около 39 тысячи тонн, форель – 28,4 тысячи тонн, сёмга (атлантический лосось) – 13 тысячи тонн, амур – более 6 тысячи тонн. Производство гребешка составило более 3,7 тысячи тонн, осетра – более 1,5 тысячи тонн, стерляди – 307 тонн (всего осетровых видов рыб – 2,5 тысячи тонн), мидий – 418 тонн, устриц – 216 тонн, сообщает пресс-служба Федерального агентства по рыболовству.

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