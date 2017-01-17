В Мурманской области определены места массового купания на Праздник Крещения Господня
Крещение празднуется в ночь с 18 на 19 января, это один из самых древних праздников христианской церкви. По старой традиции в крещенскую ночь принято купаться в специально пробитых во льду прорубях, которые прорубаются обычно в форме креста. Такая прорубь называется иорданью - в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.
Массовые купания в Заполярье будут осуществлены в специально оборудованных местах. В ночь с 18 на 19 января массовое купание в Мурманской области будет организовано 14 мест для крещенских купаний:
оз. Семёновское, г.Мурманск,
оз. Среднее, г.Мурманск;
оз. Куэтсъярви, район второго моста, п.Никель,
оз. Комсомольское, г.Оленегорск,
оз. Ковдор, Ковдорский район,
оз. Лумболка в районе эллинга г.Мончегорск,
оз. Имандра, н.п. Тик-губа, г.Апатиты,
оз. Глубокое, г.Кировск,
р. Нива, г.Кандалакша,
р. Варзуга (район Успенской церкви), Терский район,
река Ваенга (загородный парк), г.Североморск,
г. Снежногорск, оз. «Арно»,
г. Полярный, оз. Торфяное,
г. Гаджиево, озеро за домом № 81.
В Крещенскую ночь на водоёмах, где организовано массовое купание, будут дежурить представители всех тревожных служб. Около купелей будут оборудованы пункты обогрева. Также у прорубей будут нести свою вахту муниципальные и региональные спасатели, а также инспекторы ГИМС.