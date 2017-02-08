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Мурманская область. Арктика08.02.17 12:20

В Мурманской области оптовики начали снижать цены на топливо, а на АЗС они продолжают рост

Специалисты УФАС России по Мурманской области провели еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты с 30 января по 5 февраля. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

Как сообщает ведомство, за указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области  ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 36,67 руб.  - увеличение на 7 коп.; АИ-95 - в среднем 39,37 руб.  - увеличение на 17 коп.; Дт/зим - в среднем 40,63 руб.  - увеличение на  33 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона  ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области  изменились следующим образом: АИ-92 - 37,94 руб.  - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - 40,64 руб.  - увеличение на 20 коп.; Дт/зим - 42,70 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 36,62 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,35 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 41,25 руб.  - увеличение на 30 коп.

У независимого продавца  ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 36,70 руб.  - увеличение на 5 коп.; АИ-95 - в среднем 39,33 руб.  - увеличение на 13 коп.; Дт/зим - в среднем 40,70 руб.  - увеличение на 40 коп.

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 37,25 руб.  - увеличение на 26 коп.; АИ-95 - 39,99 руб.  - увеличение на 24 коп.; Дт/зим - 41,69 руб. - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца  ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 36,80 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,40 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/сезон - 40,50 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 36,95 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,55 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 41,55 руб. - увеличение на 60 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 46500 руб/т (понижение на 600 руб/т ); АИ-95 - 47700 руб/т (понижение на 500 руб/т);

Дт/зим - 46700 руб/т (понижение на 800 руб/т).  

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты  изменились следующим образом: АИ-92 - 44850 руб/т (понижение на 300 руб/т); АИ-95 - 45600 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 45200 руб/т (понижение на 500 руб/т ).

 

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