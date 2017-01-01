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Мурманская область. Арктика01.01.17 11:43

В Мурманской области отмечается рост потребности в работниках на 25,0%

Министерства экономического развития Мурманской области  в конце года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2016 года. http://minec.gov-murman.ru/activities/devel_mo/sub01/sub01/2016/

Как сообщает ведомство, ситуация на региональном рынке труда демонстрировала адаптацию к новым экономическим условиям. В ноябре текущего года в Мурманской области уровень зарегистрированной безработицы (к численности экономически активного населения) сложился на 0,1 процентного пункта ниже аналогичного периода предыдущего года и составил 1,6%, численность безработных снизилась на 9,4% (на конец ноября т.г. – 7150 человек).

В третьем квартале традиционно наблюдается увеличение активности населения в поисках работы. Так, уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем возрос на 0,1 п.п., численность безработных - на 5,0%.

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, по сравнению с ноябрем 2015 года увеличилась на 25,0%, нагрузка на одну вакансию составила 0,9 человека против 1,3 человека в аналогичном периоде предыдущего года.

Продолжает сохраняться дифференциация территорий по уровню безработицы: в Терском районе – 8,8%, Ловозерском районе – 6,6%, г.Кировске – 3,6%, Ковдорском районе - 3,2%, Кандалакшском районе – 3,1% при среднеобластном уровне безработицы 1,5% (к численности трудоспособного населения).

 

 

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