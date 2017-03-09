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Мурманская область. Арктика09.03.17 15:00

В Мурманской области отмечен небольшой рост цен на топливо на АЗС и снижение у оптовиков

Специалисты УФАС России по Мурманской области провели очередной  мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты с 27 февраля  по 5 марта текущего года. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не  изменились: АИ-92 - в среднем 36,97 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 39,67 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 41,24 руб.  - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области  не изменились: АИ-92 - 38,04 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 40,74 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 42,80 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 36,93 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 39,72 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 41,62 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 37,00 руб.  - увеличение на 10 коп.; АИ-95 - в среднем 39,73 руб.  - увеличение на 10 коп.; Дт/зим - 41,30 руб.  - увеличение на 10 коп.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 37,89 руб.  - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - 39,99 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 41,99 руб. - увеличение на 30 коп.

У независимого продавца- ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 37,10 руб.  - увеличение на 10 коп.; АИ-95 - 39,80 руб.  - увеличение на 20 коп.; Дт/сезон - 41,30 руб.  - увеличение на 10 коп.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 37,20 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,95 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 41,85 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 46200 руб/т (понижение на 300 руб/т); АИ-95 - 46900 руб/т (понижение на 400 руб/т); Дт/зим - 45400 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты  не изменились: АИ-92 - 44850 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 45600 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 44000 руб/т (изменений не зафиксировано).

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