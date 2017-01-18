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Мурманская область. Арктика18.01.17 16:07

В Мурманской области отмечен рост цен на нефтепродукты и у оптовиков, и на АЗС

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 9 по 15 января 2017 года провели очередной  мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 36,30 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 38,90 руб.  - увеличение на 10 коп.; Дт/зим - 39,80 руб.  - увеличение на 40 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в  Мурманской области не изменились: АИ-92 - 37,44 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 40,24 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 42,70 руб.  - изменений не зафиксировано

У независимого продавца  ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 36,45 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 39,02 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 39,96 руб.  - увеличение на 15 коп.

У независимого продавца  ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 36,35 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 38,83 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 39,85 руб.  - увеличение на 40 коп.

У независимого продавца  ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 36,99 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,75 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 41,19 руб. - увеличение на 60 коп.

У независимого продавца  ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 36,60 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,20 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/сезон - 39,90 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Вега» 30 декабря цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 36,65 руб.  - увеличение на 15 коп.; АИ-95 - 39,25 руб. - увеличение на 20 коп.; Дт/зим - 40,65 руб. - увеличение на 66 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 46500 руб/т (увеличение на 500 руб/т); АИ-95 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 47000 руб/т (увеличение на 900 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 44250 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 45350 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 45200 руб/т (изменений не зафиксировано).

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