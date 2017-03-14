В Мурманской области отменили дополнительные профилактические мероприятий по гриппу в то время, когда заболел Дмитрий Медведев

Как сообщает региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с 6 по 12 марта в Мурманской области заболеваемость совокупного населения гриппом и ОРВИ ниже уровня недельного эпидемического порога, отмечена стабильная тенденция к снижению показателей заболеваемости.

В связи со стабильным снижением показателей заболеваемости главным государственным санитарным врачом по Мурманской области принято постановление от 13 марта 2017 года № 2 «Об отмене дополнительных профилактических мероприятий по гриппу на территории Мурманской области». Постановление направлено в адрес органов исполнительной власти Мурманской области, органов местного самоуправления, доведено до сведения заинтересованных лиц.

Наряду с этим, Управление напоминает жителям области, что весенний период характеризуется активизацией вирусов и незначительным на этом фоне увеличением количества заболевших ОРВИ. Этому подтверждением стал факт заболевания гриппом премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом сегодня на совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. Встреча прошла без главы правительства.

«Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», - сказал Путин. Президент выразил беспокойство в связи с уровнем заболеваемости гриппом в стране, передаёт «Интерфакс».