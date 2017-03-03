В Мурманской области ожидается и снег, и сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 марта погоду Кольского полуострова будет циклон с центром на востоке Мурманской области. В нашем регионе ожидается снег различной интенсивности, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8°, ночью 4 марта при прояснениях до -15°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Снег. Ветер северный ночью умеренный, утром и днём сильный. Температура воздуха ночью -6-11º, при прояснениях до -15º, днём -3-8º. Гололедица.