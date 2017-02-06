Мурманская область. Арктика06.02.17 18:02
В Мурманской области ожидается местами небольшой снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-восточной периферии антициклона с центром над Финляндией - Швецией. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -7-12°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -17-24°.
Завтра в Мурманской области будет облачность переменная. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснении -16-21° в течении суток. Гололедица.
Комментарии
Loading...
-АналитикаЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%
-ПолитбарометрПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Нам интересно Ваше мнение03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 319 человек
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа01:30Новости. Информационная программа.02:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)02:30Новости. Информационная программа.03:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиНедобросовестные собственники и менеджеры банков-банкротов почти ничем не рискуютВ Мурманской области картофель, яблоки и свежая белокочанная капуста остаются в лидерах по росту цен-PRO ВалютуЕвро теряет почти 66 копеек, доллар - 60 копеекНефть растёт, доллар и евро снижаются-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 февраляПлановые отключения в Мурманске на 4 и 6 февраля-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию