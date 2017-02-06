В Мурманской области ожидается местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-восточной периферии антициклона с центром над Финляндией - Швецией. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -7-12°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -17-24°.

Завтра в Мурманской области будет облачность переменная. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснении -16-21° в течении суток. Гололедица.