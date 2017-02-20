В Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 февраля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -10-15°, в отдельных районах до -23°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -13-18º, при прояснениях -23-28°, днём -10-15°, при прояснениях -20-25º. Гололедица.

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На 20 февраля толщина льда на большинстве рек и водоёмов Кольского полуострова равна 30-65 см, что меньше нормы и прошлого года на 1-15 см, на водных объектах юго-запада области толщина льда на 1-10 см больше прошлогодней.