В Мурманской области ожидается мокрый снег и сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 марта с 17 до 20 часов в Гренландском море ожидается быстрое обледенение судов. Сохранится это явление до 15-18 часов 16 марта.

В ближайшие дни на Кольском полуострове будет ощущаться приближение весны. В этот период по периферии североатлантических циклонов на Мурманскую область будут смещаться тёплые и влажные воздушные массы. Температура воздуха в ночные часы ожидается преимущественно слабо отрицательной, днём столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, днём на севере области сильный. Температура воздуха ночью от -5 до 0°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.