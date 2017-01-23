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Мурманская область. Арктика23.01.17 18:01

В Мурманской области ожидается морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в зоне ответственности ФГБУ «Мурманское УГМС» опасных явлений погоды не ожидается.

21-22 января Кольский полуостров, как и ожидалось, оказался под влиянием активного циклона, сместившегося с Баренцева моря на Канино-Колгуевсий район и далее на Республику Коми. В нашем регионе усилился северо-западный ветер  в порывах до 18-23 м/с, прошёл снег, наиболее интенсивный на севере области, отмечалась метель с ухудшением видимости до 100-500 метров. На крайнем севере области местами выпало 31-71% месячной нормы осадков. В Мурманске за 21-22 января выпало 16,3 мм осадков, что составляет 51% месячной нормы осадков, а за период с 1 по 22 января - 124% от климатической нормы количества осадков.

23 января и ночью 24 января погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления и ожидается морозная погода. Утром и днём 24 января, со смещением очередного атлантического циклона на Баренцево море, начиная с западных районов области, ожидается усиление юго-западного ветра, снег, постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха -12-17°, при прояснениях -22-27º в течение суток. Гололедица.

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