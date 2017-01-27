В Мурманской области ожидается морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 января погоду Кольского полуострова будет определять южная, юго-западная периферия циклона смещающегося по Баренцеву морю. В нашем регионе местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха от +1 до -4°, при прояснениях в отдельных районах до -12°.

29 января ночью Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле и ожидается морозная погода, а днём - очередной атлантический циклон сместится с Норвежского моря на запад Баренцева моря, усилится ветер и температура воздуха повысится до +1-4°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от +1 до -4°, при прояснениях -9-14° в течение суток. Гололедица, местами сильная.