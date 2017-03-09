В Мурманской области ожидается небольшой снег и комфортная температура воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северной, северо-западной периферии антициклона. Центр обширного антициклона будет смещаться с севера Скандинавии на Карелию и далее район Урала. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4-9º, при прояснениях -11-16º, днём -2-7º. Гололедица.